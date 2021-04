Es ist ein altes und bekanntes Lied: die schönen Dörfer entlang der Weinstraße mit ihren beengten Verhältnissen und dem starken Verkehrsaufkommen. Konflikte und Spannungen sind da fast schon automatisch programmiert. Lösungen sind dabei nur durch Kompromisse zu finden: Denn wer den Verkehr aus dem Ortskern verbannt, muss am Rand größere Parkplätze anbieten. Und die sind oft keine Augenweide. Daher verspricht die Sitzung in Diedesfeld reichlich Spannung. Dort muss sich der Ortsbeirat genau mit so einer Frage befassen – und die Bürger zudem auf eine zweijährige Großbaustelle einstimmen.