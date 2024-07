Im Ortskern von Lachen-Speyerdorf ist in dieser Woche einiges geboten. Schaulustige können dort ein richtiges Ferienspektakel bestaunen. Grund für den Trubel: Am Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird der Übungsturm errichtet.

Der 30. September war ein emotionaler Tag für Lachen-Speyerdorf. Denn da wurde der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Kreisel in der Ortsmitte gefeiert. Über Jahre war um den Neubau gerungen worden, denn das bisherige Gerätehaus liegt mitten im Ort, ist zu klein und macht es der Feuerwehr sehr schwer, schnell an den Einsatzorten zu sein. Daher soll der Neubau ein großer Wurf werden.

Seit Mitte Oktober wird auf der Baustelle fleißig gearbeitet und Passanten können sehen: Da entsteht etwas Neues. In dieser Woche kommt der „Höhepunkt“ an die Reihe: der Übungsturm. Seine Montage könne drei Wochen früher als zunächst geplant erfolgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Bis am Übungsturm alles fertig ist, werden zwei Wochen vergehen. „Montiert wird jeweils eine Ebene pro Tag – inklusive Innenleben wie Fertigteiltreppe und Podeste“, erläutert die Stadt den Ablauf. Insgesamt wird der Turm aus fünf Ebenen bestehen. Am Mittwochmorgen wurden Wandelemente für die dritte Ebene geliefert und im Laufe des Tages montiert. Damit bewegen sich die Arbeit auf 9,50 Meter über dem Boden. Am Freitag kommt noch die fünfte Ebene – dann ist man bei 15 Metern.

Komplett fertig im August 2025

Insgesamt ist die Stadt mit dem Verlauf der Arbeiten sehr zufrieden. Anfangs wurde noch eine Bodenertüchtigung vorgenommen. „Die Rohbauarbeiten an Fahrzeughalle und Sozialtrakt sind so gut wie abgeschlossen. Derzeit wird der Schulungstrakt bearbeitet. Die Rohbauarbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein“, erläutert die Stadt. Die Arbeiten für die Dachabdichtung sind an eine Firma aus Bad Kreuznach vergeben worden. Komplett fertig sein soll alles Anfang August 2025.

Die Kosten für den Neubau liegen bei sechs Millionen Euro, davon 300.000 Euro Fördermittel des Landes. Beim Spatenstich im vergangenen Jahr hatte Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel betont, dass in Lachen-Speyerdorf ein „wesentlicher Stützpunkt für den Brand- und Katastrophenschutz in der Stadt“ entstehe. Die Lachen-Speyerdorfer Wehr verfügt über 48 Kameraden und drei Kameradinnen.