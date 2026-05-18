Eine Lachwanderung durch die Weinberge bietet die Touristinformation am Donnerstag, 21. Mai, an. Was es mit dem Angebot auf sich hat.

Natur, Bewegung und pure Lebensfreude in der Pfalz – ein Spaziergang durch die malerischen Weinberge der Pfalz kann schon für sich ein unvergessliches Erlebnis sein, doch kombiniert mit spielerischen Lachübungen, kann daraus eine ganz besondere Auszeit für Körper und Geist werden. Mit der Lachwanderung am Donnerstag, 21. Mai, 15 Uhr, rund um Maikammer lädt die Touristinformation alle Natur- und Bewegungsfreunde dazu ein, die Kombination aus Wandern und Lachyoga zu erleben und dabei das Glück inmitten der pfälzischen Landschaft zu entdecken, wie es in der Mitteilung heißt. Bei jedem Schritt durch die Rebenlandschaft sollen die Teilnehmer spüren, wie die frische Luft, das sanfte Rauschen des Windes und die warmen Sonnenstrahlen belebend wirken. Die Lachwanderung ist mehr als eine gewöhnliche Tour, versprechen die Veranstalter – sie verbindet meditative Momente mit Lachen. Unter Anleitung wechseln sich entspannende Atemübungen mit dynamischen Lachyoga-Techniken ab, die Stress abbauen und für Leichtigkeit sorgen. Lachen stärkt demnach nachweislich das Immunsystem, fördert die Durchblutung und setzt Glückshormone frei.

Los geht es um 15 Uhr, Treffpunkt ist an der Alsterweiler Kapelle, Alsterweiler, Hauptstraße 5. Die Tour dauert circa zwei Stunden und kostet 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 20. Mai, 16 Uhr, ist erforderlich unter Telefon 06321 850-930 oder online unter https://www.maikammer.de/erlebnistouren_buchen.html.