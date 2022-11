Mattenvölkerball und andere Mannschaftsspiele oder Turnübungen ganz alleine ausprobieren. Das ist an zwei Tagen bei der TuS Lachen-Speyerdorf möglich. Auf einer mit Luft gefüllten Matte.

Neue Turnübungen alleine ausprobieren oder beim Mattenvölkerball und anderen Spielen in Mannschaften gegeneinander antreten: Das können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 13 Jahren am 28. November und 1. Dezember beim Airtrack-Projekt in der Multifunktionshalle im Sportpark Lilienthal in Lachen-Speyerdorf.

Mit der Aktion rundet die Abteilung Inklusive Abenteuer- und Erlebnissporttage der TuS Lachen-Speyerdorf ihre Angebote 2022 ab. In diesem Jahr stand der Aufbau einer mit Unterstützung der Aktion Mensch erstellten Boulderwand im Vordergrund.

Auch für Menschen mit Handicap

Schon mehrfach im Einsatz, unter anderem beim inklusiven Spielfest im Sommer, war seit Beginn des inklusiven Angebots im Verein der Airtrack. Die mit Luft gefüllte Matte erlaubt es unter Anleitung erfahrener Übungsleiter auch jungen Menschen mit Handicap, Übungen auszuführen, die für sie auf einem normalen Bodenläufer nicht möglich wären. Auf der Luftmatte können sie neue Fähigkeiten entdecken und weiter entwickeln.

Neben individuellen und auf die jeweiligen körperlichen Einschränkungen abgestimmten Übungen wird auch der Spaß bei gemeinsamen Spielen auf dem Airtrack nicht zu kurz kommen, versprechen die Lachen-Speyerdorfer. Ihr Angebot kurz nach dem ersten Advent richtet sich daher sowohl an Neulinge, die den Airtrack ohne große Vorbereitungszeit schnell nutzen können, und an Teilnehmende, die das Gerät bereits kennen.

Wie bei allen inklusiven Aktionen der TuS Lachen-Speyerdorf ist eine Anmeldung auch diesmal erforderlich.

Kontakt

Anmeldung: Anmeldungsformulare stehen im Internet unter www.tus1910.de/iae/bewegungsangebote zum Download bereit.