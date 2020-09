Die Stadt Neustadt erinnert daran, dass die Bewohner Branchweilers noch bis Sonntag, 27. September, an der schriftlichen Befragung zu ihrem Stadtteil teilnehmen können. Ziel ist es, die Lebensqualität im Stadtteil zu erfassen und gezielt zu verbessern. Abgefragt wird in dem Fragebogen etwa, ob es genug Möglichkeiten gibt, sich draußen aufzuhalten, ob die Bewohner an Kultur- oder Unterstützungsangeboten teilnehmen oder ob die Freizeitangebote im Stadtteil und der Stadt bekannt sind. Wer keinen Fragebogen im Briefkasten vorgefunden hat, kann sich bei Anika Jeffries, 06321/855-1401 oder anika.jeffries@neustadt.eu melden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Einkaufsgutscheine zu gewinnen.