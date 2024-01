Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist ein Neubeginn nach langer Pause. Haßloch steigt wieder in den sozialen Wohnungsbau ein. Am Freitag war symbolischer erster Spatenstich für das Projekt in der Langgasse 61. Zehn preiswerte Mietwohnungen werden sort entstehen. Was das Vorhaben zu etwas Besonderem macht.

Über 910.000 Sozialwohnungen fehlen dem Bündnis „Soziales Wohnen“ zufolge in Deutschland. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr eingeräumt, ihr Ziel zu verfehlen, jedes