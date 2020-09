Jetzt gilt’s im Neustadter Böbig: Unter dem Motto „Gemeinsam Böbig voranbringen“ bauen Fachplaner am Freitag, 2. Oktober, auf der Grünfläche an der Sparkasse ihre Infostände auf. Von 16 bis 18 Uhr informieren sie über das Projekt „Soziale Stadt Neustadt-Böbig“. In den Gesprächen werden sie ganz genau hinhören, denn die interessierten Bewohner des Stadtteils können mit ihren Meinungen ein weiteres – und finales – Mal darauf Einfluss nehmen, welche Maßnahmen umgesetzt werden.

Mit der finanziellen Hilfe aus dem Projekt „Soziale Stadt“ kann Neustadt die Wohn- und Lebensbedingungen aufwerten – mindestens zehn Jahre lang. Untersuchungen haben gezeigt, welche Potenziale der Böbig mit seinen rund 1200 Haushalten hat und wo etwas verbessert werden kann.