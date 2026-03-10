Wie lernen Kinder einen guten Umgang mit den sozialen Medien? Diese Frage stand beim Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium im Mittelpunkt. Für das Ergebnis gab es stolzes Preisgeld.

Manche Aufgaben im Leben eines Schulleiters sind richtig schön. Das hat Friedrich Burkhardt vom Neustadter Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) vor ein paar Tagen mal wieder erleben dürfen. Denn eine KRG-Delegation war gerade in Mainz, um dort einen Scheck über die stolze Preisgeldsumme in Höhe von 5000 Euro in Empfang zu nehmen. Darüber informierte Burkhardt die RHEINPFALZ gerne, denn die Schule hat den Scheck natürlich nicht einfach so bekommen, sondern für ihre Arbeit beim Projekt „Verantwortlicher Umgang mit sozialen Medien“ – einem Gemeinschaftsangebot von Landesbildungsministerium und Techniker-Krankenkasse. Mehr als 900 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 haben nach Angaben von Ministerium und Krankenkasse mitgemacht und Beiträge eingereicht. Was am KRG gemacht worden ist, kam so gut an, dass es dafür einen mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis gab. Außerdem bekommt jede beteiligte Klasse noch 100 Euro für die Klassenkasse.

Karina Blitt, Lehrerin für Deutsch und Kunst, hat das Projekt an der Schule federführend betreut. Konkret wollte sie mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Mobbing/Cybermobbing aufarbeiten. Zwei fünfte, zwei sechste und eine siebte Klasse machten mit. Blitt zeigt sich beim Blick zurück auf die Projektwochen immer noch begeistert. Von Beginn an hätten sich Schüler geöffnet, als man über Mobbing gesprochen habe. „Da ging es um eigene Erlebnisse oder um Vorkommnisse, die erzählt worden sind.“ Schnell habe man in den Runden gemerkt, „wie man da mit reingezogen wird, weil man Teil einer Gruppe sein will und nicht ausgegrenzt werden möchte“.

Enorme Reichweite bei Social Media

Als allen klar war, welche Mechanismen hinter Mobbingprozessen stecken und wie diese in Gang kommen, folgte der nächste Schritt: Cybermobbing. „Denn auf den Social-Media-Plattformen bekommt das Thema eine ganz andere Dimension. Vieles läuft da anonym und bekommt eine ganz andere Reichweite.“ Eine kleine Bemerkung zu einem Foto im Netz könne extreme Folgen haben. „Ein negativer Kommentar macht ja was mit der Person, die diese dann liest.“ Blitt sagt, dass dem Kollegium am KRG bewusst sei, dass die Neustadter Schülergemeinschaft die Welt bei diesem Thema nicht ändern werde. „Wir werden auch nicht bei allen Kindern etwas ändern. Aber es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Den Alltag der Kids haben wir nur bedingt in der Hand. Wenn wir mit solchen Projekten aber wenigstens ein paar erreichen, haben wir schon viel erreicht“, sagt Blitt.

Wichtig sei auf jeden Fall die Botschaft gewesen, „dass jeder sein eigenes Handeln in der Hand hat und man nicht nur auf die große Masse zeigen darf“. Nach den eher theoretischen Tagen folgte die Projektarbeit in den Klassen. Da wurden Kunstwerke zum Thema Mobbing geschaffen, es wurden Aufsätze geschrieben oder Nachrichtensendungen gedreht. Blitt war beeindruckt von den Arbeiten, die dann ja auch mit dem Preis bedacht wurden. „Es ging immer ums Zwischenmenschliche, was die Kinder auch mit Klassenkameraden erleben. Und oft kam die zentrale Botschaft: Man muss agieren, bevor etwas passiert“, so Blitt.

Großes Projekt an Schule

In diesem Sinn wird nun auch das Preisgeld eingesetzt. Karina Blitt möchte mit den 100 Euro, die es für die Kasse ihrer Klasse gab, einen Filmnachmittag mit Pizza veranstalten. „Einfach etwas gemeinsam unternehmen und erleben und sich damit auch etwas gönnen“, meint die Lehrerin. Andere wollen ihre 100 Euro für den nächsten Wandertag nutzen. Und das Preisgeld von 5000 Euro werde an der Schule für ein großangelegtes Präventionsprojekt gegen Mobbing eingesetzt. „Dass wir ausgezeichnet wurden und einen tollen Ausflug zur Preisverleihung nach Mainz hatten, war am Ende doppelt toll. Vor allem weil es eine schöne Wertschätzung für die Arbeit der Kinder war“, so Blitt.

Die Kinder in den unteren Klassenstufen seien nun die ersten, die komplett mit den verschiedenen sozialen Medien aufwachsen. „Wir wollen den Kindern vermitteln, was ein bewusster Umgang mit diesen Plattformen und Angeboten ist“, sagt Blitt.