Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Freunde der Tafel Neustadt/ Haßloch hat der Vorstand eine Initiative vorgestellt. Deren Ziel ist es, die Kommunikation und Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen in Neustadt zu verbessern. Ansprechen wolle man die Tafel Neustadt/Haßloch, den Lichtblick, den Verein Wir gegen Altersarmut, das Sozialamt und die sozialen Pflegediensten, teilt der Tafel-Förderverein mit. „Die Idee ist ein Zusammentreffen der Organisationen für einen Austausch über die derzeitige Situation, die Aufgabenbereiche und eine mögliche bessere Vernetzung und Zusammenarbeit, so dass man sich gegenseitig unterstützt und effizienter arbeiten kann.“ Dabei könne es um Personalstrukturen und ehrenamtliche Helfer ebenso wie um die Frage, wie man Menschen motivieren könne, die sich bisher nicht trauten, soziale Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Wir erhoffen uns Synergieeffekte, wenn wir uns mit allen Beteiligten austauschen. Wenn wir unsere Tätigkeitsfelder übereinanderlegen und die Schnittmengen optimieren, können wir gemeinsam mehr bewegen, als wenn jeder für sich an der gleichen Thematik arbeitet“, betont Vorsitzende Claudia Albrecht. Der Förderverein wolle alle Beteiligten im Herbst zum Treffen einladen, kündigt sie an.