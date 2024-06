Erneut lädt das Team um Martina Horak-Werz, Bildungsbeauftragte im Dekanat Neustadt, im Rahmen eines festlichen „Frauenmahls“ zum Austausch über die Stellung der Frau in der Gesellschaft ein. Prominente Referentinnen sind unter anderem Familienministerin Katharina Binz und die evangelische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst.

Zum vierten Mal lädt der Frauenausschuss des Neustadter Dekanatsarbeitskreises Bildung und Gesellschaft zusammen mit der katholischen Frauenseelsorge im Bistum Speyer und der Gleichstellungsstelle der Stadt Neustadt für Freitag, 20. September, zum „Frauenmahl“.

Martin Luthers Abendgesellschaften mit gutem Essen, aber auch gehaltvollen Redebeiträgen und oft hitzigem Disput sind legendär. An diese Tradition knüpft das Neustadter „Frauenmahl“ seit seiner Premiere 2016 jeweils im Zweijahresrhythmus erfolgreich an. Mit jeweils ausverkauften Sälen.

„Armut ist weiblich – Frauen verdienen soziale Gerechtigkeit“, lautet das Motto dieses Mal. Nach bewährtem Muster nehmen die Teilnehmerinnen an wirtlich gedeckter Tafel Platz, jeweils zwischen den auf sieben Minuten begrenzten Redebeiträgen werden vier Gänge eines festlichen Menüs serviert – vegetarisch, nachhaltig und aus der Region stammend.

Prominente Rednerinnen

Eingeladen ans Pult sind prominente Rednerinnen aus Religion, Politik, Gesellschaft und Kultur. Diesmal werden die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz, Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, Barbara Assmann, Diözesandirektorin des Caritasverbandes, sowie die Journalistin Friederike Jung das Thema aus dem eigenen Erfahrungsbereich reflektieren.

Mit Spannung erwartet das Orga-Team den Beitrag der ebenfalls eingeladenen AG Darstellendes Spiel am Leibniz-Gymnasium Neustadt. Unter Leitung der Pädagoginnen Isolde Opielka und Cornelia Plage wurden Texte und Szenen unter der Überschrift „Vom Märchen der gleichberechtigten jungen Frau“ erarbeitet.

„Unsere Leitidee lautet soziale Gerechtigkeit“, so Pfarrerin Martina Horak-Werz. „Wir wollen auf der Basis einer sachlich-argumentativen Schilderung Menschen dazu bewegen, die Ungleichheiten in der Gesellschaft nicht auszublenden, sondern an ihrer Umkehr mitzuarbeiten, im Grundsätzlichen wie im alltäglich Kleinen.“

Zwölftklässler übernehmen den Service

Sie leitet mit ihren Mitstreiterinnen bei der protestantischen Frauenarbeit im Dekanat, Anne Müller-Huck und Beate Georg, und im engen Schulterschluss mit Ellen Löwer von der protestantischen Frauenarbeit Haßloch, Simone Rothermel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neustadt, und Monika Kreiner, Referentin für Frauenseelsorge im Bistum Speyer, das Organisationsteam.

Die musikalische Begleitung liegt in den Händen der Zither-Spielerin Gaby Kiessling, für den Service sorgen diesmal Zwölftklässler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums, die dafür mit klingender Münze fürs Abi-Säckel entlohnt werden.

Info

„Frauen verdienen soziale Gerechtigkeit“ – Viertes Neustadter Frauenmahl am Freitag, 20. September, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr), Gemeindezentrum St. Bernhard, Adolf-Kolping-Straße 119, Neustadt. Tickets zu 35 Euro (Menü und ein Glas Secco inklusive) sind ab 1. Juli erhältlich: im katholischen Pfarramt, Schwesternstraße 11, Telefon 06321 2911, Gemeindebücherei Haßloch, Rathausplatz 3, Telefon 06324 935451, und bei Martina Horak-Werz, E-Mail martina.horak-Werz@evkirchepfalz.de, Telefon 06321 398934.