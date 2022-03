Das Sozialamt Neustadt sucht für sein Möbellager brauchbare Elektrogeräte wie Küchengeräte, Waschmaschinen, E-Herde und Kühlschränke sowie Möbelstücke zur Einrichtung von Wohnungen, insbesondere Schlafzimmerschränke, Betten ohne Matratzen, Küchenschränke, Stühle und Tische. Abholtermine für Möbelspenden können mit Roswitha Hauptmann (Telefon 06321 855-1275) oder Juri Bodryschew (06321 855-1170) zu den üblichen Öffnungszeiten vereinbart werden. Laut Stadt werden die Spenden ausschließlich an Bedürftige in Neustadt, insbesondere an dort lebende Geflüchtete sowie Leistungsempfänger des Jobcenters, weitergegeben.