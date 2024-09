Meckenheim hat bei der Übergabe der Amtsgeschäfte ein harmonisches Bild abgegeben. Das ist Julia Krens Verdienst.

Bei der Kommunalwahl ist Meckenheim in mehrerer Hinsicht aufgefallen. Wo andernorts händeringend Kandidaten für das Bürgermeisteramt gesucht wurden, gab es in Meckenheim gleich vier. Darunter drei Frauen, auch das bemerkenswert, denn in vielen Gemeinderäten gibt es kaum Frauen.

Die beiden Verliererinnen, Julia Kren und Birgit Groß, haben die Entscheidung der Wähler in bester demokratischer Manier souverän akzeptiert. Besonders Julia Kren ist das hoch anzurechnen, denn schließlich ist mit Silke Hoos eine Vertreterin der eigenen Gruppe als Unabhängige an ihr vorbeigeprescht. Da wäre eine andere Reaktion zumindest menschlich verständlich gewesen.

Und jetzt beginnt die Arbeit. Silke Hoos muss in ihre Aufgabe hineinwachsen. Natürlich hilft und berät die Verwaltung. Doch als Bürgermeisterin muss Hoos den Takt vorgeben. Das ist, wie sie selbst sagt, eine „große Aufgabe“.