Die beiden Bad Dürkheimer Soulsängerinnen präsentieren am Freitag Soul-Pop-Lieder, die ihnen persönlich viel bedeuten sowie eigene Songs.

Die erst 18-jährige Lynn Jaculi absolviert aktuell in ihrer Heimatstadt ein freiwilliges soziales Jahr bei der „Lebenshilfe“. Musik ist ihre große Leidenschaft. Sie schreibt eigene Lieder und begleitet sich dabei selbst am Klavier. Im vorigen Jahr spielte sie solo als „Support Act“ bei „Fiddlers Green“ beim Limburg-Sommer. Dabei begeisterte sie mit ihren gefühlvollen, meist auf Deutsch gesungenen Liedern die Zuhörer, die sie mitnahm in ihre innere Welt, einen Klangraum zwischen Verletzlichkeit und Stärke mit ihrer Stimme und ihrem Stil zwischen Soul und Singer-Songwriting.

Hannah Jaha, die etwas älter ist, ist in Kallstadt und Bad Dürkheim aufgewachsen, lebte nach dem Studium in Mannheim drei Jahre in Berlin und seit 2023 wieder in Bad Dürkheim. Sie tritt regelmäßig mit unterschiedlichen Bands auf, unter anderem mit „The Wright Thing“. Außerdem singt sie eigene Songs im „Neo-Folk-Pop Stil“. Bei ihrem eigenen Projekt „Hannah Jaha“ begleitet sie sich selbst mit Gitarre, Klavier und Loop-Station. Außerdem gibt sie Songwriting-Workshops, ist Vocal- und Bandcouch bei der „Pop Factory“, einer privaten Musikschule in Bad Dürkheim mit dem Fokus auf Pop, Rock und Jazz, und leitet das Community-Singen im Heidelberger Karlstorbahnhof: Menschen unterschiedlicher Generationen studieren bei dem Projekt Popsongs ein, die sie dann gemeinsam im Chor singen - und das spontan, ohne die Verpflichtung regelmäßig zu kommen. Jaha war 2022 Backing-Sängerin von Ayliva als Support für Alicia Keys, 2025 Support bei Samy Deluxe. Dieses Jahr präsentierte sie ihren eigenen Song „König aus Beton“ im Staffelfinale von „Hijack“ auf Apple TV. Ihre Stimme ist samtweich, ihre Lieder handeln von Geschichten, wie sie das Leben schreibt.

Das Konzert der beiden jungen Soulsängerinnen wird – das lässt sich schon vorab sagen – sehr emotional und authentisch sein. Es ist auch nicht der erste gemeinsame Auftritt der beiden im „Kulturkeller“: Lynn Jaculi verrät, dass das Spielen der eigenen Lieder für sie eine sehr persönliche Angelegenheit sei. Was genau sie an einem Abend spiele, sei sehr von ihrer aktuellen Gefühlslage abhängig. Viele Songs entstünden ohnehin erst so richtig live im Miteinander, während des Auftrittes verändere sich das Lied. Auch wenn es schon mehrfach gespielt worden sei, klinge es jedes Mal etwas anders. Außerdem sollten bei dem Konzert die Zuschauer Gelegenheit haben, mitzusingen.

Termin

Das Soul-Pop-Konzert mit Hannah Jaha und Lynn Jaculi findet am Freitag, 22. Mai, ab 20 Uhr im „Kulturkeller“, Kirchgasse 14, in Bad Dürkheim statt. Karten (10 Euro) in Bad Dürkheim in der Verwaltung des Mehrgenerationenhauses Sonnenblume, beim protestantischen Dekanat und dem „Gemeindepädagogische Dienst“ sowie online unter www.kultur-keller.de.

