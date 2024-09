Die noch recht junge Mannheimer Soul- und Funkband „Khumo“ stellt sich am Freitag, 13. September, ab 19.30 Uhr bei einem Open-Air-Konzert im Mußbacher Herrenhof vor. Das Quintett wurde 2022 gegründet und bezieht seinen markanten musikalischen Charakter vor allem durch die Frontfrau und Namensgeberin, die in Worms lebende, ursprünglich aber aus Südafrika stammende Sängerin Khumo Kluge, mit ihrer souligen Stimme. Für gefühlvolle Melodien und groovige Rhythmen sorgen außerdem Jörg Heinzmann am Bass, Till Hansen an den Keys, Marius Rosenthal an der Gitarre und Jay Taylor an den Drums. Die Musik von „Khumo“ ist von den Hits der goldenen Soul- und Funk-Ära seit den späten 1960ern inspiriert, verschmilzt diese aber mit zeitgenössischen Sounds und World-Music-Einflüssen. Die Debüt-EP „On Our Side of the Earth“ mit drei Titeln erschien 2023. „Khumo“ spielen an diesem Abend unter dem Dach der Remise im Hof des Herrenhofs – mit der Option, dass das Ganze bei schlechtem Wetter auch im Festsaal stattfinden kann. Karten (20 Euro) unter www.herrenhof-mussbach.de.