Die B-Klasse entwickelt sich immer mehr zum Sorgenkind des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt. In der zweittiefsten Liga stimmt es nicht: Nach der vergangenen Saison musste zum zweiten Mal in Folge kein Team in die C-Klasse absteigen.

Grund für diese Situation ist: Zunehmend meldeten Vereine ihre Teams aus der B-Klasse ab und müssen bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der C-Klasse neu beginnen.

Grundsätzlich