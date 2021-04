Mit einem Neustadter und seiner Sorge um eine Entenmama und deren Küken hat sich am Dienstagnachmittag die Neustadter Stadtverwaltung befasst. Wie die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, wandte sich der Mann an die Umweltabteilung und bat um Hilfe für die gefiederte Familie. Die Tiere säßen auf einer Mauer beim Lidl-Markt am Speyerbach, und er befürchte, sie kämen nicht mehr allein ins Wasser. Also rief die dafür nicht zuständige Umweltabteilung bei den Kollegen der Ordnungsbehörde an, die wiederum die Feuerwehr als zuständig erachtete, weil es sich schließlich um Wildtiere handele. Noch ehe weitere Schritte eingeleitet werden konnten, meldete sich der besorgte Herr erneut bei der Umweltabteilung: Er habe den Enten nun selbst den Weg ins Wasser gewiesen. Wie genau er das getan hat, war leider nicht herauszufinden.