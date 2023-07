Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gäste auf dem Podium der zweiten Sommerlichen Abendmusik in der ehemaligen Klosterkirche Lambrecht waren am Sonntag die Heilbronner Sopranistin Judith Wiese-brock und der Organist Stefan Viegelahn – vor seiner Berufung auf die Orgelprofessur an der Frankfurter Musikhochschule Bezirks- und Stiftskantor in Landau.

Dir, Gott, will ich singen“ lautete der programmatische Titel der kirchenmusikalischen Werkfolge, angesiedelt zwischen Hoch- und Spätbarock und in der sehr eigenen Aura des archaischen Kirchenraums