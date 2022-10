Sonne und viel Volk: Was wünschen sich Kerwebeschicker mehr an einem Familientag? Dazu war am Mittwoch auf den Jahrmarkt zum Deutschen Weinlesefest auf dem Bahnhofsvorplatz eingeladen worden. Zu verbilligten Fahrpreisen und weiteren Sonderaktionen gab es ab 11 Uhr Kerwespaß. Noch bis einschließlich Montag kann das Weinlesefest besucht werden. Im Spiegelpalast wartet noch ein abwechslungsreiches Programm, viel Musik bietet das Winzerdorf. Der Winzerfestumzug am Sonntag startet um 13.30 Uhr mit 88 Zugnummern.