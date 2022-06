Hypnotische Beats vor südländischer Kulisse: Fans elektronischer Tanzmusik dürfen sich wieder freuen, denn nach zweijähriger Coronapause gibt es am Samstag, 18. Juni, eine Neuauflage der beliebten Techno-Party „Sonnentanz“ auf der Dr.-Welsch-Terrasse in Neustadt.

Wie in den Jahren zuvor erwarten die Veranstalter wieder rund 1000 Gäste. Das Besondere: Getanzt werden darf ab 16 Jahren und ab 12 Uhr mittags, draußen und bei jedem Wetter. Dass die Party auf einem der prominentesten Plätze hoch über Neustadt endlich wieder abgehen kann, freut Firat Kilic, Inhaber der 2014 gegründeten Veranstaltungsfirma Loonatic Eventmanagement, ganz besonders: „Wir sind alle schon in den Startlöchern und bieten 16 Stunden Tanzen auf drei Partys für 20 Euro.“

Gemeinsam mit seinem achtköpfigen Team hat Kilic für das große Jugendevent im Rahmen des Kultursommers ein illustres Line Up mit sieben renommierten Künstlern zusammengestellt. Headliner sind die DJs Niconé (Dantze), K-Paul (musicmusic) und Ray Okpara (Ama, Oslo, Mobilee). Dazu gesellen sich mit Sven Roesch, Chris Alfter, Markus Haas und Lado regionale Größen aus der Clubszene in Karlsruhe, Kaiserslautern, Worms und Ludwigshafen-Mannheim. Die DJs und Sample-Künstler versprechen laut Veranstalter „House-Musik in unterschiedlichen Styles und mit angenehmem Sound“ zum Abtanzen und Chillen. Dass der „Sonnentanz“ wetterbedingt wie in früheren Jahren zum „Regentanz“ mutieren kann, sei, so Kilic, nicht auszuschließen. Auch das werde vom Publikum, Durchschnittsalter 35 Jahre, gefeiert.

Auch Caterin wird angeboten

Damit am Partytag alles reibungslos läuft, ist ein Team von rund 40 Helfern im Einsatz. Denn man wolle, so Kilic, den Park nach der Party wieder besenrein an die Stadt übergeben. Auch an das leibliche Wohl der Gäste werde gedacht. Pandemiebedingt arbeite man fürs Catering erstmals mit neuen Partnern zusammen. So wird es mobile Theken mit frischer Imbissküche mit türkischen Backwaren und Sandwiches geben, sowie eine Cocktail- und Getränkebar.

Wer nach neun Stunden Rave unter freiem Himmel immer noch nicht genug hat, darf auf zwei Aftershows drinnen weitertanzen: Ab 22 Uhr geht die Party weiter in den beiden Neustadter Clubs Suite und Musikwerkstatt (MWS). Dort soll, betonen die Veranstalter, Musik der etwas härteren Gangart bis in die frühen Morgenstunden aufgelegt werden, betont Kilic. Übrigens: Die etwas kleinere Schwesterveranstaltung „Das Becken“ im Freibad Hambach soll dieses Jahr ebenfalls wieder stattfinden. Als Termin ist Samstag, 3. September, vorgesehen.

Info

Samstag, 18. Juni, „Sonnentanz“: Open-Air-Party auf der Dr.-Welsch-Terrasse, Neustadt. Beginn 12 Uhr, Ende gegen 21 Uhr. Eintritt ab 16 Jahren. Danach ab 22 Uhr Aftershows in den Clubs „Suite“ und Musikwerkstatt (Eintritt dort ab 18 Jahren). Tickets für 20 Euro (die beiden Aftershows inklusive) gibt es im Vorverkauf auf der Webseite des Veranstalters www.loonatic.de sowie bei „Kiosk+“, Konrad-Adenauer-Straße 6, und an der Tageskasse.