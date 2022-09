Acht Fußgruppen haben sich am Kerweumzug im Elmsteiner Ortsteil Iggelbach beteiligt, informiert Elmsteins Bürgermeister René Verdaasdonk. Er selbst fuhr wieder im Cabrio gemeinsam mit dem Kerwepräsidenten Erich Hegen an der Spitze des Zuges. „Es war wie immer. Wir haben vorher gebangt, ob das Wetter hält. Aber am Ende hat einmal mehr die Sonne geschienen, als wir unterwegs waren“, erklärte der Bürgermeister. Unter den Teilnehmern war auch die Ortsgruppe Iggelbach des Pfälzerwaldvereins.