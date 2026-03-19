Darf die Verbandsgemeinde Lambrecht die gut 6,9 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes selbst ausgeben? Darüber sollte nun der Verbandsgemeinderat entscheiden.

Obwohl das Sondervermögen erst bis Ende 2042 komplett ausgegeben sein muss, verlange die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, „dass wir flott eine Liste erstellen“, für was die Millionen verwendet werden sollen, erklärte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Diese Aufstellung müsse bis 13. April bei der Kreisverwaltung vorliegen. Weniger eilig habe es diese aber anscheinend mit dem Beantworten von Fragen. „Wir haben gefragt, ob wir das Geld auch für die Werke ausgeben dürfen und ob Gebäude, die mit dem Geld saniert werden, danach teilweise gewerblich genutzt werden dürfen“, berichtete Kuhn. Beides sei nicht beantwortet worden.

Nach Angaben Kuhns plädiert die Verbandsgemeindeverwaltung dafür, dass die 6,9 Millionen Euro nicht an die Gemeinden verteilt werden. Es gebe mehrere Großprojekte, „die wir machen müssen und wo wir nicht wissen, woher das Geld kommen soll“, sagte der Verbandsbürgermeister. Er nannte die Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Lambrecht, den Umbau des ehemaligen Lambrechter Bahnhofgebäudes und einen Neubau für die Elmsteiner Grundschule. Für alle drei Projekte würden die 6,9 Millionen nicht ausreichen, gab Karl-Günter Müller ( FWG) zu bedenken und erkundigte sich, ob eine Prioritätenliste besteht.

Pädagogisches Konzept für Grundschule Elmstein

Reiner Koch (FWG) plädierte dafür, das Geld komplett für den Neubau der Elmsteiner Grundschule zu verwenden. Das war Auslöser für eine Diskussion über den geplanten Neubau. Fuchs erinnerte daran, dass vor zwei Jahren eine Planung vorgestellt worden sei. Nicht die Verwaltung, sondern Mitglieder des Verbandsgemeinderats hätten festgestellt, dass der beauftragte Architekt ein zu kleines Gebäude geplant habe. Fuchs wollte wissen, was seitdem geschehen sei.

Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Björn Ulrich hatte Fragen an die Verwaltung. So erkundigte er sich, ob inzwischen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) abgeklärt worden sei, welche Vorgaben beachtet werden müssen, und unter welchen Voraussetzungen ein Zuschuss aus dem Schulbauförderprogramm des Landes gewährt wird. Die Verwaltung wisse nur, dass ein pädagogisches Konzept erstellt werden müsse, so die für Schulen zuständige Erste Beigeordnete Sybille Höchel (CDU). Das habe man am Rande eines Gesprächs zu einem anderen Thema mit einer Vertreterin der ADD erfahren.

Einstimmiger Beschluss der Ratsmitglieder

Fuchs und Müller kritisierten, dass nicht mehr geschehen sei. Mit dem Hinweis, dass keine Entscheidung über Projekte anstehe, sondern nur darüber, wer die 6,9 Millionen Euro aus dem Sondervermögen ausgeben dürfe, verhinderte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Kretner weitere Diskussionen. Fritz Weilacher (BSW) schloss sich Kretner an.

Der einstimmige Beschluss der Ratsmitglieder lautete am Ende: Die Verbandsgemeinde darf die 6,9 Millionen Euro investieren. Wofür das Geld ausgegeben wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.