Die „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ in der Marienkapelle fallen in diesem Jahr komplett der Corona-Situation zum Opfer, mit einem einzelnen Sonderkonzert in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung will der Verein aber trotzdem in Zusammenarbeit mit der katholischen Pfarrgemeinde ein „Lebenszeichen“ von sich geben: Am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr präsentieren dabei der Bass Markus Lemke (Bammental) und ein fünfköpfiges Instrumentalensemble unter dem Motto „Seine Lieb ist wunderschön“ geistliche Kantaten von Johann Theodor Roemhildt (1684-1756) und Instrumentalmusik von Johann Kuhnau und Johann David Heinichen. Roemhildt war ein Zeitgenosse Johann Sebastian Bachs und wirkte die meiste Zeit seines Lebens in Merseburg im heutigen Sachsen-Anhalt. Zu seiner Zeit recht berühmt, ist seine Musik heutzutage nahezu vergessen. Kuhnau und Heinichen stammen aus dem Umfeld der Leipziger Thomasschule, an der auch Roemhildt zu Beginn des 18. Jahrhunderts seine musikalische Ausbildung erhielt. Den Instrumentalpart übernehmen bei dem Konzert Hans-Joachim Berg und Katka Ozaki (Violinen), Bernhard Spranger (Violoncello), Matthew Gardner (Cembalo) sowie der Neustadter Blockflötist Norbert Gamm, der auch Vorsitzender des Verein „Kirrweilerer Kammerkonzerte“ ist. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Aufgrund der aktuellen Corona-Hygiene-Regeln ist die Anzahl der Zuhörer aber auf 40 Personen begrenzt. Platzreservierung unter 06321/58273 oder bestellung@kammerkonzerte-ev.de.