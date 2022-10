Der Winzerverein Deidesheim hat drei Sondereditionen zur Habsburger-Ausstellung im historischen Museum in Speyer herausgebracht. Es handelt sich um einen Riesling-Sekt extra dry (10,90 Euro), einen Bio-Cuvée aus Riesling und Gewürztraminer (9,90 Euro) und einen Spätburgunder (9,90 Euro), teilte die Genossenschaft mit. Zur Eröffnung der Ausstellung, an der auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer teilnahm, wurde der Riesling-Sekt ausgeschenkt. Die Dynastie der Habsburger prägte die Geschicke des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation über Jahrhunderte und hat auch in Speyer Spuren hinterlassen. Der Winzerverein Deidesheim ist nach eigenen Angaben der älteste Winzerverein der Pfalz und bewirtschaftet eine Weinbergsfläche von etwa 165 Hektar in bekannten Weinlagen rund um Deidesheim, Forst und Ruppertsberg. Zu den Spitzenlagen gehören unter anderem der Deidesheimer Kieselberg, die Mäushöhle, die Leinhöhle und der Paradiesgarten. In diesem Jahr sind in 23 Tagen 1,8 Kilo Trauben gelesen worden. Die Hektar-Erträge entsprächen denen der beiden Vorjahre, so das Unternehmen.