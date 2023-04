Einem spektakulären Ereignis widmet das Haus der Forst- und Waldgeschichte in Elmstein seine erste Sonderausstellung: dem Absturz eines amerikanischen Düsenjets im Februar 1988. Was ist damals passiert?

Feuerpilz im Wald: „Das war wie eine Atombombe“ – So titelte die RHEINPFALZ am 19. Februar 1988 in der Neustadter Lokalausgabe. Ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug war abgestürzt, am Bierenberg, rund einen Kilometer von Iggelbach entfernt. Mitten in die dörfliche Stille hinein habe ein furchtbarer Knall die Bewohner aufgeschreckt, heißt es in dem Bericht. Dann war Ruhe.

Forstwirt Heinz Flockerzi, der an diesem Tag mit zwei Kollegen in dem Bereich Holz machte, eilte zur Unfallstelle. Was er gesehen hat? Einen stellenweise drei Meter tiefen und rund zehn bis zwölf Meter langen Krater, umgestürzte Bäume, kleine Wrackfetzen in einem Umkreis von rund einem Kilometer verstreut, qualmende Reifenteile, eine rund 50 mal 50 Meter große Schneise im Wald – ein Bild der Zerstörung. Eine Iggelbacherin, die damals gerade mit ihrem Hund in der Nähe spazieren ging, erinnert sich an eine „spürbare Druckwelle“. Wäre die Maschine höher geflogen, wäre sie im Dorf abgestürzt, sagte Flockerzi seinerzeit. Den Piloten indes, Scott N. Kohler und Charles D. Finney, war nichts passiert. Sie hatten bereits zuvor ihre Schleudersitze betätigt.

Verseuchte Erde

Die Aufräumarbeiten waren aufwändig. „Ich erinnere mich noch, wie damals ständig Militärfahrzeuge und deutsche Polizei auf dem Weg zur Absturzstelle bei uns vorbeifuhren, später tagelang Lastwagen, die mit Erdaushub beladen waren. Der mit Kerosin verseuchte Erdboden musste großflächig abgetragen werden“, erzählt RHEINPFALZ-Mitarbeiter Hans-Dieter Conrad, der in Iggelbach lebt. Das Absturzgebiet sei sehr lange Zeit weiträumig abgesperrt gewesen.

Forscher Uwe Benkel und Alexander Winkelmann. Foto: Winkelmann/gratis

Dem spektakulären Flugzeugabsturz widmet nun das Elmsteiner Haus der Forst- und Waldgeschichte seine erste Sonderausstellung. Geplant und zusammengestellt hat sie der Elmsteiner Schüler Alexander Winkelmann. Acht Monate investierte er dafür, befragte Zeitzeugen, interviewte einen ehemaligen Piloten der US Air Force und organisierte Leihgaben. Titel der Ausstellung: Knapp an der Katastrophe vorbei. Mehr als hundert Stunden habe er für die Planung investiert, berichtet Winkelmann von der zeitintensiven Aufarbeitung. Ein ehemaliger US-Pilot, der viele Jahre auf der Zweibrücker Air Base stationiert war, habe die Ausstellung bereits gesehen und sei „fasziniert, wie viele Trümmerteile in den vergangenen Jahren ans Licht gekommen sind“.

Info

Ehrengast der Eröffnung am Sonntag um 14 Uhr in der Sporthalle der Heinrich-Weintz-Schule Elmstein ist der Vermisstenforscher Uwe Benkel. Die Ausstellung ist bis einschließlich 29. Mai im Museum Alte Samenklenge (Haus der Forst- und Waldwirtschaft) in Elmstein, Hauptstraße 52, zu sehen. Mehr Infos unter www.alte-samenklenge.de.