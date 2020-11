Damit Gartenabfälle ordnungsgemäß entsorgt werden können, erweitert der ESN seine Öffnungszeiten. An allen vier Samstagen im November ist die Abgabe auf dem Wertstoffhof möglich, und zwar jeweils in der Zeit von 9 bis 14.30 Uhr. Unter der Woche können die Grünabfälle Montag bis Freitag von 9 bis 11.45 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr abgegeben werden, eine Anmeldung ist weder an Werktagen noch am Wochenende erforderlich.

Für alle anderen Entsorgungen muss der Besuch beim ESN angekündigt sein. Terminbuchungen sind im Internet unter www.esn.neustadt.eu/wertstoffhof möglich.

Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen dürfen nur fünf Besucher gleichzeitig mit ihrem Wagen vorfahren und den Müll entsorgen. Dabei sollte zu anderen Personen ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingehalten werden. Sobald ein Besucher an der Reihe ist, sollte er sein Fahrzeug zügig entladen, damit es zu keinen langen Staus kommt. Denn die Wartezeiten dürften nach Angaben des ESN ohnehin hoch sein.