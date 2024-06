„Vereint in Bewegung – draußen aktiv“ lautet ein Bewegungsangebot im Sommer „für alle interessierten Menschen“: Die TSG Haßloch bietet im Sommer an sieben Terminen ein kostenfreies Outdoortraining für jedermann an.

Einzige Voraussetzung für die Teilnahme sei Spaß und Freude an Bewegung, betont die TSG Haßloch. Folgende Einheiten bietet der Verein an: „Functional Outdoor“ mit Heike Mehrmann jeweils donnerstags am 11. Juli, 18. Juli, 8. August und 22. August jeweils von 19.45 bis 20.45 Uhr. „Achtsam und Vital“ heißt der Kurs mit Renate Armbrust jeweils montags am 5. August, 12. August und 19. August jeweils von 8 bis 9 Uhr. Treffpunkt für alle Angebote ist das Sportzentrum der TSG Haßloch, Ludwig-Gramlich-Straße 1 (neben dem Badepark).

