Zum Abschluss seiner Sommertour durch Neustadter Ortsteile kommt Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstag ab 18 Uhr nach Duttweiler in die Festhalle. Bürger können Weigel vorab per E-Mail an ob.vorort@neustadt.eu mitteilen, wenn sie ein bestimmtes Anliegen mit ihm besprechen möchten. Es ist laut Stadt aber auch ohne Anmeldung möglich, zur Bürgerversammlung am Dienstag zu kommen. Eine E-Mail vorab sei hilfreich, um sich auf die Themen vorbereiten zu können, so die Verwaltung. Sie ergänzt, dass Bürger in ihren Mails den Ortsteil ihres Themas nennen, das Thema kurz beschreiben und Kontaktdaten für Rückfragen angeben sollen. In den vergangenen Wochen war Weigel schon zu Besuch in Diedesfeld, Haardt, Lachen-Speyerdorf, Gimmeldingen und Geinsheim. Die restlichen Ortsteile will Weigel laut Verwaltung im Spätjahr besuchen.