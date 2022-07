Oberbürgermeister Marc Weigel plant für die Ferien eine Sommertour durch einen Teil der Neustadter Ortsteile. Nach Angaben der Stadtverwaltungen sollen die Besuche vor Ort eine weitere Möglichkeit neben den Sprechstunden sein, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wer möchte, kann dem OB unter Angabe des Ortsteils vorab sein Anliegen per E-Mail an ob.vorort@neustadt.eu mitteilen. Beginnen wird die Sommertour am Mittwoch, 27. Juli, vor der Festhalle in Diedesfeld. Am Montag, 1. August, ist das Protestantische Pfarrhaus auf der Haardt der Treffpunkt. Weiter geht es am Donnerstag, 4. August, in der Festhalle in Lachen-Speyerdorf. Danach sind am Dienstag, 9. August, die Gimmeldinger (Meerspinnhalle), am Donnerstag, 11. August, die Geinsheimer (Festhalle) und am Dienstag, 30. August, die Duttweilerer (Festhalle) an der Reihe. Bei allen Terminen ist der Oberbürgermeister jeweils von 18 bis 20 Uhr vor Ort. Die restlichen Ortsteile besucht Marc Weigel laut Verwaltung im Spätjahr, die Termine werden dann bekannt gegeben.