„Ri - ra -ro“ heißt es am Sonntag in Haßloch. Beim Sommertagsumzug wird der Winter mit einem fröhlichen Spektakel verabschiedet. 70 Zugnummern werden erwartet. Für Besucher und Anwohner gibt es einiges zu beachten.

Vereine, Kindertagesstätten, Schulen, Musikgruppen, Organisationen und Unternehmen wirken bei der 35. Auflage des Sommertagsumzugs mit, der als größter seiner Art in der Region gilt und jedes Jahr viele tausend Besucher anlockt. Bevor der Umzug um 14 Uhr vom Pfalzplatz aus auf die Strecke geht, wird um 13.30 Uhr das Sommertagprinzenpaar Hana I. und Nico I. auf der Bühne auf dem Jahnplatz gekrönt. Umrahmt wird die Zeremonie vom Musikverein Oggersheim. Für den Krönungssalut und das Signal zum Start des Umzugs sorgt der Sportschützenclub Haßloch. Nach dem Zugende wird auf dem Jahnplatz der Winter verbrannt und bis in die Abendstunden gefeiert.

Die Umzugsstrecke verläuft diesmal anders. Grafik: Dostal

Aufgrund von Straßenbaumaßnahmen in der Langgasse ist eine Verlegung der Zugstrecke erforderlich. In diesem Jahr verläuft die Umzugsroute vom Pfalzplatz aus über Schillerstraße, Kirchgasse, Bahnhof- und Bismarckstraße in die Pfaffen-, Lang- und Krämergasse und über die Pfarrgasse und Schillerstraße wieder zurück zum Pfalzplatz. Die Verwaltung wiest darauf hin, dass die komplette Umzugsstrecke am Sonntag ab 12 Uhr bis nach Umzugsende und für die Dauer der Reinigungsarbeiten gesperrt wird. Ein Verlassen des Bereichs innerhalb der Umzugsstrecke ist in dieser Zeit nur zu Fuß möglich. Anwohner, die voraussichtlich während der Dauer der Sperrung den „gefangenen“ Bereich mit Autos verlassen müssen, werden um entsprechende Planung gebeten. Damit der Umzug reibungslos über die Bühne gehen kann, gilt entlang der Zugstrecke ab 10 bis 24 Uhr ein absolutes Halteverbot.

Der Pfalzplatz selbst wird ab 7 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch die Parkplätze ab der Einmündung an der Schillerstraße entlang des Schulhauses sind gesperrt. Die Zu- und Abfahrt zur und von der Ludwig-Eichel Straße ist nur bis 10 Uhr möglich.

Wer am Sonntag ab 10 Uhr im absoluten Halteverbot steht, so die Verwaltung, riskiert nicht nur eine kostenpflichtige Verwarnung, sondern auch, dass sein Auto abgeschleppt wird. Für Gottesdienstbesucher der Gallus- und der Lutherkirche ist Parken und Abfahren bis 12 Uhr möglich. Der Alte Friedhof in der Bahnhofstraße ist ab 12 Uhr geschlossen.

An besonders engen Stellen stehen während des Sperrgitter, um Unfälle zu verhindern. Die Zuschauer werden gebeten, die Strecke vor allem in Kurven nicht noch weiter zu verschmälern. Erstmals wird der Zug auch von Inlineskatern geregelt, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Rathausplatz, Zuschauerplätze für Rollstuhlfahrer in der Schillerstraße in der Höhe des Raiffeisenmarkts. Am Pfalzplatz ist ein Infopoint eingerichtet, der DRK-Sanitätsdienst befindet sich im Rathaus am Festplatz Jahnplatz. Öffentliche Toiletten, Toilettenwagen und Behinderten-WC befinden sich am Jahnplatz und für Umzugsteilnehmer in der Schillerschule.

Der HCV bietet selbst gebackenen Kuchen und Kaffee an und versorgt die Besucher mit deftigen Angeboten. Für die Kleinen gibt es ein Kinderkarussell und einen Pfeilwurfstand. DJ Thomas sorgt auf dem Festplatz für Stimmung bis 18.30 Uhr. Nach Umzugsende wird der Winter in der Mitte des Jahnplatzes symbolisch verbrannt.

Der Sommertagsumzug wird vom Offenen Kanal Weinstraße, Studio Haßloch, zu folgenden Terminen übertragen: 3. März, 20.15 Uhr, 9. März, 12.15 Uhr, 10. März, 16 Uhr. Mitschnitte können beim OK Weinstraße, Haßloch, erworben werden.