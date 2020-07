Die Ferien haben zwar erst gerade diese Woche begonnen. Kinder und Jugendliche, die es nicht abwarten können, wieder in die Schule zu gehen, können sich für die Sommerschule anmelden, die es in den letzten beiden Ferienwochen auch in Neustadt angeboten wird.

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Initiative des Landes. Es ist für Schüler der ersten bis achten Klasse vorgesehen, die in der Ferienzeit Stoff aus dem vergangenen Schuljahr aufarbeiten möchten. Inhaltlich geht es bei den freiwilligen Kursen vor allem um die Fächer Deutsch und Mathematik. Als Tutoren fungieren freiwillige Kräfte, darunter Lehrer, Referendare, Studenten und Abiturienten.

Interessierte können wahlweise vom 3. bis zum 7. oder vom 10. bis zum 14. August an der Sommerschule teilnehmen. Der Unterricht findet jeweils von 9 bis 12 Uhr an zwei Standorten statt: für Gymnasiasten im Leibniz-Gymnasium, für Grundschüler und Realschüler in der Georg-von-Neumayer Realschule plus. Ein Anspruch auf Beförderung besteht nicht, das Gleiche gilt für eine Verpflegung.

Anmeldungen sind per E-Mail an sommerschule@neustadt.eu möglich. Erforderlich sind die Angaben von Vorname, Name und Geburtsdatum des Schülers, der Name des Erziehungsberechtigten, Adresse der Familie sowie die Telefonnummer und E-Mail. Es sollte ebenso mitgeteilt werden, welche Schule und Klasse der Schüler vor den Ferien besucht hat, in welchem Fach dieser Nachhilfeunterricht nötig wäre und welcher Zeitraum infrage kommt. Die Anmeldung ist kostenlos und verbindlich.

Mehr Infos zu dem Angebot gibt es online unter https://bm.rlp.de/de/sommerschule.