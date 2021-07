Die Neustadter Stadtverwaltung bietet im August wieder die Sommerschule an: Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der ersten bis neunten Klassen, die in ihrer Freizeit Stoff aus dem vergangenen Schuljahr aufarbeiten möchten.

Inhaltlich geht es bei den freiwilligen Kursen vor allem um die Fächer Deutsch und Mathematik. Interessierte können wahlweise vom 16. bis 20. oder vom 23. bis 27. August die Schulbank drücken.

Der Unterricht dauert nach Angaben der Stadt jeweils von 9 bis 12 Uhr und findet an zwei Standorten statt: für Gymnasiasten im Leibniz-Gymnasium und für die Grund-, Real- und Förderschülerinnen und -schüler in der Georg-von-Neumayer-Realschule plus. Als Tutoren sind wie im vergangenen Jahr Freiwillige im Einsatz, darunter Lehrkräfte, Referendare und Studierende.

Anmeldung



Ab sofort im Internet über www.neustadt.eu/ferienschule. Anmeldeschluss ist der 11. August. Die Anmeldung ist kostenlos und verbindlich. Weitere Informationen gibt es unter https://ferien.bildung-rp.de.