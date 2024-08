Erst sah es aus, als würde die Premiere des Neustadter Abendmarkts am Donnerstag ins Wasser fallen. Doch am frühen Abend war der Regen vergessen, und mit der Sonne kamen immer mehr Menschen auf den Marktplatz, um das neue Angebot zu testen, das speziell auf Berufstätige abzielt. „Willkommen beim Abendmarkt“, begrüßte der Neustadter Sänger Ede Eber-Huber sein Publikum, das es sich auf Liegestühlen und Bierbänken gemütlich machte. „Kauft reichlich bei den Ständen ein, sie kommen teils von weit her“, rief der Musiker und stimmte dann den Klassiker „Country Roads“ an.

Das Angebot reichte von Backwaren über Bio-Obst und -Gemüse, Minikäselaibe, französische Spezialitäten und Pastete, Feinkost, Gewürze bis zu Holzwaren. Für den schnellen Hunger gab es unter anderem Saumagen-Burger, Wildschweinbratwurst, Crêpes und Yufka.

Während Marktmeisterin Julia Litzinger Blumen auf den Tischen verteilte, malten Kinder in der ausgewiesenen Spiel- und Malecke eigene Blüten in bunten Farben. Die Erwachsenen gönnten sich ein kühles Getränk – besonders die Sommerschorle der Schorlehelden, die neben Wasser und Riesling auch Bitterlemon, Minze, Zitrone und Eiswürfel enthält, war beliebt.

Weitere Termine für den Abendmarkt von 15 bis 20 Uhr sind am 5. September und 2. Oktober. Mehr Infos unter www.neustadt.eu/wochenmarkt.