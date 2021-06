Sie hat immer wieder geplant und wurde immer wieder ausgebremst – doch jetzt darf Hedda Brockmeyer, die Leiterin des „Theaters in der Kurve“ in Hambach, endlich loslegen mit ihrer auf zwei Spielorte verteilten Sommertheaterreihe in Hambach. Los geht es mit drei Veranstaltungen am kommenden Wochenende: einer bunten musikalischen Bühnenshow mit dem Titel „Mut meets Märchen“, den das „L’una Theaters“ aus Beulich im Hunsrück am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr open-air im Garten des Weinguts Schäffer in der Schlossstraße 100 darbietet, einem Gastspiel von Puppenspieler Markus Dorner mit dem musikalischen Erwachsenenstück „Don Camillo und Peppone“ am Samstag, 26. Juni, um 20 Uhr am gleichen Ort sowie der schon mehrfach verschobenen Uraufführung eines von Schauspielerin Leni Bohrmann selbst entwickelten Live-Hörspiels zu den legendären „Alice“-Büchern von Lewis Carroll am Sonntag, 27. Juni, um 17 Uhr im „Theater in der Kurve“. Der Eintritt liegt bei allen drei Veranstaltungen bei 18 Euro. Nach aktuellem Stand gibt es für Freitag noch zahlreiche Karten, für Samstag und Sonntag nur noch Restkontingente. Reservierungskarten für 2 Euro unter 06321/88930 oder kontakt@quodlibet.de. Es besteht nach Auskunft des Theater aber auch die Möglichkeit, spontan an die Abendkasse zu kommen. Für die Indoor-Veranstaltung am Sonntag herrscht Test- oder Impfnachweispflicht, für die Open-Air-Termine im Weingut nur Maskenpflicht.