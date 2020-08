Zwei interessante Gastspiele stehen am Wochenende in der vom „Theater in der Kurve“ und dem Theater- und Kulturförderverein Hambach organisierten Reihe „Sommernacht-Träume“ im Garten des Weinguts Schäffer auf dem Programm: Im Solostück „En Suite – Allein mit Audrey Hepburn“ von Sigrid Behrens spielt Daniela Michel am Samstag, 8. August, um 20 Uhr die als Tochter eines Briten und einer Niederländerin in Belgien geborene Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin, die mit dem Film „Frühstück bei Tiffany“ zur Stilikone wurd, und zeigt dabei auch die verletzliche Frau hinter dem Leinwand-Gesicht, die stetig auf der Suche nach einem erfüllten Leben war und der im Laufe ihres Lebens einige Steine in den Weg gelegt wurden. Nur wenige Stunden später, am Sonntag, 9. August, um 10.30 Uhr, folgt dann das Chawwerusch-Theater aus Herxheim mit seiner diesjährigen Open-Air-Tournee-Produktion „Wurzeln schlagen“, einer Revue mit Prosatexten, Gedichten und Liedern, die sich mit den vielen nahrhaften und schmackhaften Gewächsen befasst, die heute in unseren Gärten heimisch sind, obwohl manche durchaus einen „Migrationshintergrund“ haben. Das Programm bestreiten die Schauspielerin Felix S. Felix und der Musiker Armin Sommer. Der Eintritt für „En Suite“ beträgt 18 Euro (ermäßigt: 13 Euro), für „Wurzeln schlagen“ 15 Euro. Reservierung für beide Stücke unter info@theaterindekurve.de erforderlich.