Nach zweijähriger Corona-Pause kann man sich endlich wieder auf die Reihe „Sommerliche Abendmusik“ in der ehemaligen Klosterkirche Lambrecht freuen. Von Ende August bis Ende September hat die Protestantische Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg in Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern, dem Gesangverein Lambrecht und dem „Neustadter Herbst“, insgesamt sechs Konzerte konzipiert.

Der musikalische Bogen ist dabei weit gespannt und reicht von mittelalterlichen Klängen bis hin zu jazzigen Facetten. Beim Eröffnungskonzert am Sonntag, 29. August, um 19 Uhr, ist das Jazz-Ensemble „Amuse Gueule“ zu Gast unter der Überschrift „Jazz wird’s geistlich“. Das Jazz-Ensemble „Amuse Gueule“ („Gaumenfreude“) um Bezirkskantor KMD Maurice Antoine Croissant (Bezirkskantor in Pirmasens) wurde im Jahr 2000 gegründet und widmete sich von Anfang an neben der Aufführung klassischer Jazz-Standards der beschwingten Wiedergabe von Chorälen aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG), die Croissant, der Leiter und Mitgründer des Ensembles, in ein neues jazziges Gewand kleidet. So erklingen denn auch an diesem kirchenmusikalischen Abend ausschließlich Arrangements aus der Feder Croissants zu Liedern des EG wie „Geh aus mein Herz“, „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ oder „Ist Gott für mich so trete“. Der Eintritt ist frei.

Konzert „im gemischten Doppel“

Am 5. September um 19 Uhr findet ebenfalls bei freiem Eintritt ein Konzert mit dem in der Region bekannten Ensemble „musica antiqua et nova“ statt. In Lambrecht war es bereits 2018 zu Gast. Die Gruppe besteht aus dem Blockflötensextett „si dolce“ und dem Posaunenquintett Neustadt. Die beiden Ensembles gestalten seit mehreren Jahren Konzerte im „gemischten Doppel“. Oft wird das reizvolle Wechselspiel von „hohen“ Flöten und „tiefen“ Posaunen in Doppelchören gegenübergestellt. Die Mitwirkenden sind engagierte Laienmusiker und werden vom Ehepaar Heidrun und Traugott Baur geleitet.

Die Mainzer Hofsänger sind am 12. September um 19 Uhr zu Gast. Veranstaltet wird dieses Konzert vom Gesangverein 1846 Lambrecht im Rahmen seines 175-jährigen Jubiläums. Karten für dieses Konzert sind bei den beiden Lambrechter Apotheken und beim Fotostudio Meier in Lambrecht erhältlich.

Besuch vom Neustadter Herbst

Der „Neustadter Herbst“ ist am Dienstag, 14. September, um 20 Uhr zu Besuch in Lambrecht. Unter dem Titel „Der Mythos von Orpheus“ erklingt frühe Mehrstimmigkeit aus der Abtei Winchester. Beim deren legendärem „Tropar“ handelt es sich um mittelalterliche Vertonungen „Horazischer Oden“. Das Programm steht ganz im Zeichen des mythischen Sängers Orpheus und der Macht der Musik. Lebendig wird der Orpheus-Mythos aus christlicher Sicht durch den Kirchenlehrer Augustinus, der Orpheus als „poeta theologus“ bezeichnet und dessen Abstieg in die Unterwelt mit dem Abstieg Christi in das Totenreich vergleicht. Dem Ensemble „Personat“, gegründet 2008 von Mezzosopranistin Sabine Lutzenberger, geht es neben einer größtmöglichen Authentizität um eine künstlerisch lebendige, innovative und spannende Aufführungspraxis. Informationen zu den Karten sind auf www.neustadter-herbst.de erhältlich.

Auch ein Posaunenchor macht mit

Am Sonntag, 19. September, ist um 19 Uhr der CVJM-Posaunenchor Saarbrücken-Klarenthal bei freiem Eintritt in Lambrecht zu hören. Unter dem Motto des Konzertes „Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn“ ist auch das titelgebende Werk von Magdalene Schauß-Flake zu hören, deren Kompositionen Chorleiter Walter Heß in den 1970er Jahren als Mitglied des Pfälzischen Auswahlchors (heute: pfälzisches Blechbläserensemble) gemeinsam mit der Urheberin aufführte. Als Solisten treten die Konzertorganistin Alexandra Mircea-Constantin und der junge Trompeter Benedikt Kilburg in Aktion. Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann, der aus der Westlichen Luhrbach in Lambrecht stammt und im Posaunenchor im Tenor mitbläst, wird das Konzert mit Wortbeiträgen anreichern. Bereits 2014 gestaltet der Posaunenchor ein weit beachtetes Konzert in der Reihe der „Sommerlichen Abendmusiken“ in Lambrecht.

Der Lindenberger Pianist und Organist Bernd Camin wird die Reihe der „Sommerlichen Abendmusiken“ am 26. September um 19 Uhr bei freiem Eintritt beenden. Er hat ein „Tastenfeuerwerk“ in seinem Gepäck und möchte damit die historische Geib-Orgel aus dem Jahr 1777 in ihrer vollen Pracht strahlen lassen.

Info

Bei allen Konzerten mit freiem Eintritt freuen sich die Musiker über eine angemessene Spende am Ausgang. Bitte zu allen Konzerten Kontaktdaten mit Name, Adresse und Telefonnummer schriftlich mitbringen. Die Platzeinteilung erfolgt nach den aktuell gültigen Corona-Richtlinien.