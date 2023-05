Die Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße lädt in den Sommerferien vom 13. bis 20. August zum internationalen Sommerkurs für deutsche Sprache und Kultur ein. Er ist gedacht für alle, die ihre Deutsch-Kenntnisse auffrischen und die Sprache vor Ort intensiv lernen und anwenden möchten. Das Programm beinhaltet Sprachunterricht am Vormittag mit Schwerpunkt auf alltägliche Themen, der je nach Niveau in zwei Gruppen aufgeteilt wird, und ein Kulturangebot am Nachmittag, bei dem laut Ankündigung die schönsten Ecken der Stadt und Region entdeckt werden, darunter das Hambacher Schloss und historische Gemäuer in Freinsheim. Bei einem Speed-Dating mit Weinprobe können die Kursteilnehmer außerdem die Neustadter und eine Auswahl Pfälzer Weine kennenlernen. „Wir freuen uns auf Teilnehmende aus den Nachbarländern, die in unserer kulturhistorisch reichen Region in die deutsche Sprache eintauchen möchten“, erläutert Ilirjana Haas, die Leiterin der Volkshochschule. Die Gebühr für den fünftägigen Kurs liegt bei 200 Euro inklusive Unterrichtsmaterialien, Mittagessen und Begleitprogramm. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Mehr Infos und Anmeldung unter www.vhs.neustadt.eu in der Rubrik „Sprachen“.