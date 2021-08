Der Sommerausschank auf dem Rathausplatz ist noch bis zum 19. September an jedem Wochenende auf dem Rathausplatz anzutreffen. Haßlocher Vereine übernehmen im Wechsel die Bewirtung an den Wochenenden. Angeboten werden ein gleichbleibendes Getränkesortiment sowie wechselnde Snacks und kleine Mahlzeiten. Nach dem ersten Sommerausschank, den am vergangenen Wochenende die Mitglieder des Motorclub Haßloch organisiert hatten, sind inzwischen laut Gemeindeverwaltung alle nachfolgenden drei Wochenenden besetzt: Vom 1. bis 3. September übernehmen die Leisböhler Weinkultur/Haisel A, vom 10. bis 12. September der 1. FC 08 Haßloch und vom 17. bis 19. September das Work-with-People-Theater Haßloch die Bewirtung. „Das ging nach der Ankündigung am Donnerstag ganz schnell“, teilt die Verwaltung jetzt mit, die zuvor noch Vereine für den Ausschank gesucht hatte. Der gemeindeeigene Bauhof hatte dafür eine Hütte mit Sitzgelegenheiten auf dem Rathausplatz aufgestellt. Der Sommerausschank ist jeweils freitags von 17 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.