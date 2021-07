Die Initiative „Goise blüht auf“ hat für das Weindorf Geinsheim ein buntes Sommerprogramm zusammengestellt. Man wolle dadurch dafür sorgen, dass nach den Corona-Einschränkungen wieder Geselligkeit im Ort möglich ist. Das Paket beinhaltet ganz unterschiedliche Angebote: so am 31. Juli ab 19 Uhr eine Ortsführung unter dem Motto „Was die Gänse Liesel so verzehlt“. Treffpunkt dafür ist vor der Kirche. Zwei weitere Führungen gibt es am 7. und 14. August. Dieses Mal richtet sich das Angebot an Kinder bis 14 Jahre. Im Mittelpunkt steht dann die Welt der Pferde, Esel und Schafe. Treffpunkt ist an beiden Terminen um 10 Uhr der Dorfplatz.

Sportlich wird es am 5. und 12. August (jeweils 10 Uhr): Dann steht auf dem Schulsportplatz unter dem Motto „Fight Workouts“ ein Kraft-Ausdauer-Training auf dem Programm. Es gibt noch viele weitere Angebote – unter anderem ein Konzert auf dem Dorfplatz (5. September), Alpakawanderungen (18. August, 4. und 5. September, 10 Uhr) und ein Dorfcafé am 22. August.

Außerdem gibt es zum Kerwewochenende ein Rahmenprogramm mit Umzug der Vereine (27. August), Schoppentischlauf (28. August) und MGV-Biergarten (27. bis 30. August). Informationen zu weiteren Angeboten und den Teilnahmemöglichkeiten gibt es per E-Mail an aktion@goise-blueht-auf.de.