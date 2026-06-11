Das Unternehmerinnen-Netzwerk PfalzFrauenBusiness lädt Selbstständige, Gründerinnen und Unternehmerinnen für Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, zu einem Sommer-Afterwork ins Mee.Lo, Hauptstraße 86, in Neustadt ein. Der Abend sei anders gestaltet als klassische Business-Veranstaltungen, teilt das Netzwerk mit. Im Vordergrund sollen persönliche Gespräche stehen. Besucherinnen erhalten Einblicke in die Geschichte von Mee.Lo -Gründerin Thena Gottschalk, Coachin Annika Fischer stellt neue Formate von Pfalz-Frauen-Business vor. Anmeldung: www.eventbrite.de/e/1987898201032?aff=oddtdtcreator.