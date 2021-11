Im Neustadter Saalbau wird am Sonntag, 21. November, der beste Sommelier Deutschlands gekürt. Wie die Deutsche Sommelier Union mitteilt, hat der Kartenvorverkauf begonnen. Das Finale wird alle zwei Jahre ausgetragen. Einlass ist ab 13.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt dann um 15 Uhr. Laut den Organisatoren gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen; mit Nachweis). Tickets gibt es für 19,95 pro Person und beinhalten die Weinverkostung. Gebucht werden können Eintrittskarten unter www.sommelier-trophy.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Veranstaltung. Am Morgen vor dem Finale findet in Deidesheim das Halbfinale der Sommelier Trophy statt. Sechs Spitzensommeliers werden dort gegeneinander antreten. Drei Kandidaten ziehen dann ins Finale im Saalbau ein. Der Sieger soll am 21. November gegen 18 Uhr feststehen.