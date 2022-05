Sich solidarisch mit den Betroffenen des Kriegs in der Ukraine zeigen: Das ist das Ziel einer Aktion, zu der die katholische Frauengemeinschaft Kfd in Königsbach, die CDU, die katholische Pfarrgemeinde und engagierte Bürger aus dem Weindorf für Sonntag, 22. Mai, ins Pfarrheim am Hirschhornring einladen. Von 11 bis 17 Uhr werden gegen eine Spende Kaffee, Kuchen, Bratwürstchen, belegte Brote und kalte Getränke angeboten, wie die Veranstalter mitteilen. Das Kita-Team bietet ein Programm für die Kinder an. Der Erlös geht laut den Veranstaltern zu gleichen Teilen an Geflüchtete in Neustadt und an die Kriegsopfer in der Nordukraine, die von Neustadter Herz-Jesu-Priestern versorgt werden. Eingeladen sind alle Bürger, selbstverständlich auch ukrainische Familien.