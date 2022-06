Auch wenn der Zusammenhalt gelitten haben mag, gemeinsame Werte stellen die meisten nicht in Frage.

1897 gründete eine kleine Gruppe katholischer Sozialreformer den Deutschen Caritasverband. Seitdem heißt es: Not sehen und handeln, Benachteiligte schützen und stärken.

Der neue Verband setzte sich schon bald für viele Menschen in sozialer Not ein: Für Saisonarbeiter, Seeleute, sogenannte Tippelbrüder, Trinker, körperlich und geistig behinderte Menschen und von Geschlechtskrankheiten Betroffene. Er gründete Kindergärten, Einrichtungen für Fürsorgeerziehung, Mädchenschutz, Krankenpflege und Frauenfragen.

Nicht in Schublade stecken

Ich überlege, wer heute in die Einrichtungen der Caritas kommt. Ich sträube mich gegen eine Auflistung. Dadurch verpasse ich den Menschen ein Etikett und packe sie in eine Schublade. Das würde nicht passen. Schicksale einzelner Menschen treffen auf gesellschaftliche Probleme. Ureigenstes Ziel unserer Arbeit ist es, Menschen, insbesondere benachteiligte und schwache, vor Ausnutzung, vor Ausgrenzung und zugleich vor Vereinnahmung zu schützen und ihre Selbsthilfekräfte anzuregen.

Auch wenn sich Problemlagen geändert haben, die Grundlage unserer Arbeit ist gleichgeblieben. Im Zentrum stehen die Werte, die auch schon vor 125 Jahren galten: Respekt, Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe. Manche Werte wie (soziale) Gerechtigkeit werden wir nie vollständig erreichen. Trotzdem werden wir uns immer für die Verbesserung der Lebensbedingungen einsetzen.

Zusammenhalt hat gelitten

Ins Nachdenken komme ich darüber, wie es mit den Werten Respekt, Solidarität und Nächstenliebe aussieht. Die Frage „Wie steht es um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft?“ steht im Fokus der Jahreskampagne der Caritas „Das machen wir gemeinsam“. Eine Studie belegt, was viele ahnen oder fühlen: Der Zusammenhalt hat in den letzten Jahren gelitten.

Aber, und das ist das Gute, es herrscht ein weit verbreiteter Konsens über die Werte, keiner stellt sie in Frage. Deswegen gilt: Solidarität beginnt in unserer Nachbarschaft. Respekt darf nicht zur Nische werden. Nächstenliebe heißt, sich für andere einsetzen, egal ob man sie kennt und egal, ob man sie mag.

Die Autorin

Susanne Kaiser-Zech arbeitet im Caritas-Zentrum Neustadt in den Fachbereichen Gemeindecaritas und Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung.