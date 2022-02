Die Solibrot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) und Misereor in Zusammenarbeit mit der Neustadter Bäckerei Liebenstein beginnt am Aschermittwoch, 2. März. Das Brot ist bis Karsamstag, 16. April, erhältlich. Die Organisationen setzen sich gemeinsam für gerechte Lebensbedingungen ein. Vor allem Frauen und Kinder sollen die Einnahmen zugutekommen. Mit dem Kauf eines Solibrotes und einem Spendenbeitrag – von zum Beispiel 50 Cent pro Brot – können Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützt werden. Allerdings wird kein spezielles Solibrot angeboten. Spenden kommen in eine entsprechende Box. Weitere Spendenkisten sind in der Kirche St. Pius und im Obst- und Geflügelhof Becker. Unterstützt werden in diesem Jahr sechs Projekte in Kenia, Osttimor, Mali, Haiti, Indien und Bangladesch.