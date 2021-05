Die Solibrot-Aktion des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) St. Pius in der Fastenzeit hat ein Spende in Höhe von 460 Euro ergeben. Der KDFB hatte bei der Bäckerei Liebenstein, dem Obst- und Geflügelhof Becker und in der St. Pius Kirche Spendenkassen aufgestellt. Unterstützt wird mit der Spende das Misereor-Projekt „Ägypten, Äthiopien, Mali, Tansania: Kampf gegen Genitalverstümmelung“.