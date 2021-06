Der Soldatenweiher im Ordenswald ist ein beliebtes Ausflugsziel. Insofern wundert es nicht, dass sich manche Neustadter Sorgen um den aktuellen Zustand des Gewässers machen. Der Wasserstand sei zu niedrig, zumal es in den vergangenen Wochen sehr viel geregnet habe, informierten sie die Redaktion. Die städtische Umweltabteilung sieht keinen Grund zur Besorgnis: Dass der Wasserspiegel des Soldatenweihers schwanke, sei normal, so Thomas Baldermann. Außerdem sei der Pegel in den vergangenen Jahren meist zu hoch gewesen. Das könne jetzt den Eindruck von zu wenig Wasser erwecken. Dreh- und Angelpunkt ist den Experten zufolge ein Zulauf aus dem Streifelsgraben. Dieser führe selbst „mal mehr, mal weniger Wasser“. Der Zulauf sei vor rund zehn Jahren gereinigt worden, was zu dem häufigen „Hochwasser“ geführt habe. Jetzt sei er wieder verstopft. Ob es wasserwirtschaftlich und naturschutzfachlich Sinn ergebe, ihn wieder sauber zu machen, werde derzeit geprüft. Falls ja, müssten die Arbeiten dann mit dem Bundesforst als Eigentümer des Soldatenweihers abgestimmt werden.