Vom ersten Klick im Solarkataster bis zum fertigen Projekt: Am Dienstag, 23. März, startet in Neustadt zwischen 18.30 und 20 Uhr die „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“. Experten beraten Bürger kostenfrei über den Solarstrom vom eigenen Hausdach.

„Unsere Fachleute erläutern an diesem Abend die Vorteile von Solarstrom und wie Fördermittel und Steuervorteile am besten nutzbar sind“, erklärt Marcel Schwill, Klimaschutzmanager der Stadt. Darüber hinaus stehen die Experten in virtuellen Räumen Rede und Antwort zu Planung, Installation und Betrieb der Photovoltaik-Anlagen sowie zur Speicherung und zum Eigenverbrauch von selbst produziertem Strom.

Veranstaltet wird die Online-Reihe von der Stadt, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz und dem Bezirksverband Pfalz. Mit dabei sind auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die Energieagentur Rheinland-Pfalz, die Stadtwerke Neustadt, das Solarinfozentrum Neustadt und Pfalzsolar.

