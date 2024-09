Der Bezirksverband Pfalz hat auf dem Dach der Pfalzakademie in Lambrecht eine Photovoltaikanlage installiert. Die Anlage hat eine Gesamtleistung von rund 77 Kilowatt Spitze und erzeugt voraussichtlich rund 75.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, womit fast die Hälfte des Stromverbrauchs der Pfalzakademie und der Verwaltung des Biosphärenreservats Pfälzerwald gedeckt wird. Darüber hinaus speist sie ins Stromnetz ein. Damit würden im Jahr 33 Tonnen Kohlendioxid eingespart, so der Bezirksverband.