Die Deutsche Post/DHL hat in der Straße Am Speyerbach beim Edeka-Markt in Branchweiler eine neue Packstation in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilt, handelt es sich um eine solarbetriebene Anlage. Sie kommt also ohne externe Stromquelle aus und gilt daher als klimafreundlich. Der Automat umfasst 75 Fächer. Laut DHL können Kunden dort rund um die Uhr ihre Pakete abholen oder vorfrankierte Sendungen verschicken. Die zentrale Lage der Packstationen sei sehr wichtig, sagt Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group: „So können Kunden ihren Paketempfang und -versand direkt mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden.“ Mittlerweile seien 23 Millionen Kunden bei DHL für die Nutzung der deutschlandweit rund 12.500 Packstationen registriert. Zur Nutzung benötigen Kunden die DHL Paket App.