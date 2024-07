Beim 3000 Grad Festival am Samstag im Soku war nicht nur abwechslungsreiche Technomusik geboten. Auch für Kinder war für Unterhaltung gesorgt. Wie das außergewöhnliche Konzept funktioniert, und was den Besuchern das Soku bedeutet.

Ein Techno-Festival gemeinsam mit seinen Kindern zu besuchen, klingt zunächst einmal nach einer etwas seltsamen Idee. Ist aber am Samstag im Soku in der Winzinger Straße Realität geworden. Neben mehreren Dancefloors, auf denen ausgelassen zu elektronischer Musik getanzt wurde, war der hintere Teil des Nachtclubgeländes ein kleines Paradies für Kinder: Eine Hüpfburg, Tischkicker, Dosenwerfen und vieles mehr sorgten für ordentlich Gaudi bei den jüngsten Festivalbesuchern.

Eine „super Idee“, wie Vanessa Frankmann findet. Sie besucht das 3000 Grad Tag & Nacht Festival gemeinsam mit ihrem Freund David Ansslinger und ihren Söhnen Marlon und Mateo. Erfahren hatten sie davon auf der Instagram-Seite des Clubs. „Es ist einfach klasse, feiern gehen zu können, ohne für die Kinder eine Betreuung organisieren zu müssen.“ Dem schließt sich ihr Freund an: „Seit wir Kinder haben, waren wir kaum noch feiern. Dort, wo man Kinder mitbringen kann, richtet sich das Programm meist an ältere Menschen.“ Vom heutigen Konzept sind beide begeistert. „Könnte jedes Wochenende stattfinden“, meint David Ansslinger.

Als Mama Party machen

Ein älteres Ehepaar ist nicht so ganz überzeugt, auch wenn sie das Konzept an sich gut finden. „Die damalige Suite war einfach individualistischer als das Soku“, meinen sie. „Die elektronische Musik ist auch nicht so unser Ding, wobei ab und zu doch etwas Nettes dabei ist.“ Sarah Schaffenberger ist hingegen ganz begeistert: „Es ist einfach perfekt. Endlich kann ich als Mama mal wieder Party machen.“ Sie wünsche sich solche Veranstaltungen häufiger in Neustadt.

Glück haben die Veranstalter auch mit dem Wetter: Unter strahlendem Sonnenschein wird mit ausgelassenen Tanzschritten auf den Outdoor-Dancefloors gefeiert. Die beiden DJanes „AnnaG“ und „Ivana“ sind absolut angetan von der Stimmung der Leute. „Alle waren in Feierlaune und haben getanzt. Das hat total Spaß gemacht.“ Das Konzept sei super aufgegangen. „Auch viele Kinder hatten ihren Spaß auf der Tanzfläche“, erzählt Ivana.

Ab 22 Uhr werden die Feierlichkeiten dann in die Innenräume verlegt. Draußen beginnt bereits der Abbau, während die Gäste in das Gebäude strömen. Für die kleinen Besucher ist jetzt dann Schluss. Die Nacht gehört den Erwachsenen. Für Clubbesucher Philipp Klein ist das Soku „das Beste, was Neustadt passieren konnte“. Es sei das einzige Angebot. „Eine Alternative gibt es nicht.“ Seiner Meinung nach sollte die Stadt Neustadt mehr Angebote für Jugendliche zulassen, „statt ab 22 Uhr immer mit dem Dezibelmesser dazustehen“. Neustadt profitiere schließlich von solchen Veranstaltungen. „Die Leute kaufen vorher noch ein Bier an der Tankstelle oder danach einen Döner.“ Seiner Wahrnehmung nach werde die Gastronomie- und Partyszene klein gehalten. „Wir können mehr“, so sein Fazit.

Kulturraum für alle

Auf einer Biergarnitur sitzt Davidi Zinke mit ein paar Freunden zusammen. Daneben haben es sich einige Gäste in Hängematten bequem gemacht. „Es ist wirklich eine tolle Party“, findet er. „Die Stimmung ist super.“ Um heute Abend im Soku feiern zu können, ist er extra aus Pforzheim nach Neustadt gekommen. Drinnen wird es so langsam voll. Unter aufblitzenden Strobo-Lichtern tanzt die Menge immer ausgelassener zur Musik. Für einige wird die Party noch bis um 6 Uhr morgens weitergehen.

Für Veranstalter Daniele Murgia von SchlichtSounds ist es zunächst spannend gewesen zu sehen, wie das Festival ankommt. „Es war gewissermaßen ein Pilotprojekt.“ Er freue sich, dass so viele Eltern mit ihren Kindern zur Veranstaltung gekommen sind. „Wir wollten den Kulturraum für alle öffnen. Mittags waren viele Kinder da, die sich einfach unter die Menschen gemischt haben.“ Insgesamt seien zwischen 700 und 750 Gäste dem Feierangebot gefolgt. Bisher habe man nur positives Feedback bekommen.