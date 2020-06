Das Bürgerbüro der Stadt in der Hindenburgstraße kann derzeit nur eingeschränkt arbeiten. Wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat, kommen zu den Einschränkungen wegen Corona und der großen Nachfrage an Reisedokumenten Probleme mit der landesweit neu eingeführten Software für Meldedaten. Davon seien fast alle Arbeitsvorgänge im Bürgerbüro betroffen, was viel Zeit koste. Daher könnten insgesamt weniger Termine abgearbeitet werden. Betroffen sei auch die Führerscheinstelle. Das federführende Rechenzentrum in Mainz arbeite gemeinsam mit der Stadtverwaltung mit Hochdruck daran, die Probleme zu beheben.